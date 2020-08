Covid, in Italia ancora 1.462 nuovi positivi

Nessuna regione senza nuovi casi di contagio ma sono stati eseguiti ventimila tamponi in più rispetto a ieri. Altre nove vittime

ROMA — Sale ancora seppur lievemente la curva dell'epidemia di Covid-19 in Italia con 1.462 nuovi casi di infezione individuati nelle ultime 24 ore. Era dalla prima settimana di Maggio che non si registrava un picco di analoghe proporzioni. Va detto che è notevolmente aumentato anche il numero di tamponi eseguiti, 97mila, terzo giorno di record per i test. Nelle ultime 24 ore sono 9 le persone decedute risultate positive al virus. I casi totali di coronavirus in Italia arrivano a quota 265.409, le vittime complessive a 35.472.

Tra le note negative si registra l'incremento di 7 pazienti in terapia intensiva che ad oggi sono 74 in tutta Italia. Mentre i ricoverati con sintomi sono 47 in più e arrivano a 1.178. In isolamento ci sono 21mila italiani positivi al Covid.

Anche oggi nessuna regione fa registrare zero nuovi casi nelle ultime 24 ore. In testa per positivi trovati di nuovo nettamente la Lombardia con 316, seguita dalla Campania con 183, dal Lazio con 166, Emilia Romagna 164, a 135 il Veneto. Il Piemonte ne fa registrare 91,

la Toscana 82, la Sardegna 55, la Sicilia 54. Chiude la classifica il Molise con un solo caso.