In Italia contagi in calo, solo tre i decessi

​Sono 219 i nuovi contagi da Covid in Italia, l'Emilia Romagna e il Veneto superano la Lombardia tra le regioni con più casi. Tre i nuovi decessi

ROMA — L'aggiornamento del Ministero della Salute ha registrato nelle ultime 24 ore un calo di contagi rispetto a ieri, i nuovi casi positivi sono passati da 249 a 219, il totale dall'inizio dell'epidemia è 244.434. Sono 12.440 gli attualmente positivi.

Nei reparti dedicati ai pazienti Covid ci sono 743 persone. Ci sono 49 persone ricoverate in terapia intensiva suddivise tra sette regioni: 22 in Lombardia, 6 in Piemonte, 8 in Emilia Romagna, 2 in Veneto, 9 nel Lazio, 1 nelle Marche ed 1 in Sicilia.

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 3 per un totale di 35.045 morti dall'inizio dell'epidemia.

I dimessi perché guariti sono passati da 196.806 a 196.949 con un incremento di 143 persone.

L'Emilia Romagna ha superato la Lombardia tra le regioni con più contagi, ne ha registrati 51, 48 quelli del Veneto e 33 in Lombardia. Non hanno registrato nuovi casi Valle d'Aosta, Molise, Marche e Umbria.