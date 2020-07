In Italia continuano ad aumentare i contagi Covid

Incremento dei nuovi casi di Covid-19: nelle ultime 24 ore sono stati 182. Sono sette le regioni dove non si sono registrati deceduti tra ieri e oggi

ROMA — Crescono i nuovi casi di Covid in Italia. Sono 182 oggi i nuovi contagiati, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 142. E' il secondo giorno consecutivo di rialzo per i contagi da coronavirus. Dei nuovi casi 109 sono in Lombardia. Il numero totale dei casi registrati in Italia da inizio epidemia sale così a 240.760 mentre gli attualmente positivi sono scesi a 15.255 da 15.563 (con un decremento di 308 pazienti da ieri). A renderlo noto il Ministero della Salute con il bollettino odierno.

A trainare l'incremento odierno dei nuovi casi Lombardia, Campania e Friuli Venezia Giulia.

Per quanto riguarda i decessi, oggi ne sono stati registrati 21 in più che portano il totale delle vittime riconducibili al Covid dall'inizio dell'epidemia a 34.788 (ieri erano 34.767).

Sono 7 le regioni che non fanno registrare nuove vittime nelle ultime 24 ore: Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.

I dimessi e guariti sono in tutto 190.717, cioè 469 in più rispetto a 24 ore.

I ricoverati con sintomi sono 1025, (-65), in terapia intensiva ci sono 87 pazienti (-6) ed in isolamento domiciliare 14143 (-237).

Vediamo, come ogni giorno, l'andamento delle persone attualmente positive al Covid-19 nelle singole regioni d'Italia:

- Lombardia 9.938 (in calo)

- Piemonte 1.353 (in calo)

- Emilia-Romagna 1.002 (in calo)

- Veneto 418 (in calo)

- Toscana 323 (in calo)



- Liguria 280 (stabile)

- Lazio 832 (in calo)

- Marche 248 (in calo)

- Prov. Autonoma di Trento 47 (in calo)

- Campania 189 (+8)

- Puglia 112 (in calo)

- Friuli Venezia Giulia 56 (+11)

- Abruzzo 170 (in calo)

- Sicilia 126 (in calo)

- Prov. Atonoma di Bolzano 84 (stabile)

- Umbria 10 (stabile)

- Sardegna 11 (in calo)

- Valle d'Aosta 3 (in calo)

- Calabria 26 (in calo)

- Molise 25 (stabile)

- Basilicata 2 (in calo)