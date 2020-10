I nuovi casi risalgono in Italia, 10.874 in 24 ore

Con 45.000 tamponi in più i nuovi contagi da Covid tornano sopra quota diecimila, 89 decessi. Lombardia e Campania impongono il coprifuoco

ROMA — Sono tornati a crescere i casi di contagio da Covid-19 in Italia dopo la retrocessione di 24 ore fa per effetto del minor numero di tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi di contagio sono stati 10.874 a fronte di 144.737 tamponi (ieri ne erano stati rilevati 9.338 a fronte di 98.862 tamponi). Alla luce dei nuovi dati diventano 434.449 i contagiati in Italia da marzo.

In risalita anche i decessi, passati dai 73 di ieri agli 89 segnalati oggi dal ministero della Salute nell'aggiornamento quotidiano sull'andamento dell'epidemia sul territorio nazionale. Il numero complessivo dei decessi dall'inizio dell'epidemia sale a 36.705.

Attenzione alta sul fronte dei ricoveri, in particolare in terapia intensiva dove da ieri si sono aggiunti 73 pazienti in più per un totale di 870. I ricoveri nei reparti Covid sono 8.454 (+778). I guariti e i dimessi sono in tutto 255.005 (+2046). Gli attualmente positivi sono 142.739.

Colpite in primo luogo Lombardia che oggi supera i duemila casi (2.023), poi il Piemonte (1.396) e la Campania (1.312). Segue il Lazio con 1.224. E proprio Lombardia e Campania sono le prime regioni italiane ad aver annunciato un ulteriore stretta per arginare la nuova fase espansiva del contagio con il coprifuoco.