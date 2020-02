Influenza stagionale, i bambini sono i più colpiti

Quattro bimbi su dieci al di sotto dei cinque anni si sono ammalati. Cinque milioni di contagiati in Italia. Gli esperti: "Il picco è stato superato"

ROMA — Mentre continua l'emergenza per il nuovo coronavirus in arrivo dalla Cina, l'influenza stagionale ha raggiunto il suo culmine. In Italia le persone contagiate sono arrivate a cinque milioni, di cui 763mila nell'ultima settimana, e almeno 15 vittime. Il numero di ammalati è in calo rispetto alla settimana precedente, a dimostrazione, secondo gli esperti dell'Istituto superiore di sanità, che il picco è stato superato.

L'influenza stagionale ha colpito soprattutto i bambini, al di sotto dei cinque anni, quattro su dieci si sono ammalati. Le regioni che hanno registrato il maggior numero di casi sono Val d'Aosta, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata.