In Italia 379 casi di Covid, calano i morti

Nuova impennata di contagi in Lombardia ma in Emilia Romagna per la prima volta non ci sono decessi. Attualmente positivi 30.637 pazienti

ROMA — Rispetto a 24 ore fa l'epidemia di Covid fa registrare una nuova risalita di casi positivi: oggi, secondo il bollettino della protezione civile nazionale, sono 379 in più, per un totale di persone contagiate dall'inizio dell'emergenza pari a 236.142. Ancora una volta oltre il 65 per cento dei nuovi contagi è stato individuato in Lombardia: 252 casi sui 379 a livello nazionale. Il numero totale di attualmente positivi è di 30.637, con una decrescita di 1.073 assistiti rispetto a ieri.

In calo, rispetto a ieri, i morti: nelle ultime 24 ore sono stati 53 in più. In tutto dall'inizio dell'epidemia sono morte 34.176 persone. Per la prima volta non sono stati registrati morti in Emilia-Romagna, una delle regioni più colpite dall'epidemia.

Tra gli attualmente positivi, 236 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 13 pazienti rispetto a ieri, 4.131 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 189 pazienti rispetto a ieri, 26.270 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale a 171.338, con un incremento di 1.399 persone rispetto a ieri.

Ecco la situazione degli attualmente positivi regione per regione.

- Lombardia 17.340 (in calo)

- Piemonte 3.183 (in calo)

- Emilia-Romagna 2.000 (in calo)

- Veneto 922 (in calo)

- Toscana 521 (in calo)

- Liguria 250 (+5)

- Lazio 2.517 (in calo)

- Marche 902 (in calo)

- Campania 610 (in calo)

- Puglia 467 (in calo)

- Prov. Autonoma di Trento 71 (in calo)

- Sicilia 849 (in calo)

- Friuli Venezia Giulia 112 (in calo)

- Abruzzo 539 (in calo)

- Prov. Autonoma di Bolzano 99 (+5)

- Umbria 26 (in calo)

- Sardegna 43 (in calo)

- Valle d'Aosta 6 (stabile)

- Calabria 52 (in calo)

- Molise 116 (in calo)

- Basilicata 12 (+1)