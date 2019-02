Dal governo 68 milioni per i danni del maltempo

Le risorse rientrano nel pacchetto da tre miliardi stanziato da Palazzo Chigi per 17 regioni. A novembre vento e mareggiate devastarono il litorale

ROMA — Il governo ha stanziato 3,1 miliardi per le diciassette regioni che tra ottobre e novembre scorsi furono colpite e devastate dall'eccezionale ondata di maltempo che interessò la penisola. Tra queste anche la Toscana, colpita in particolare lungo la costa, interessata da mareggiate con onde di oltre sei metri, un record da quando si fanno le muisurazioni. Del pacchetto totale, alla Toscana sono destinati 68 milioni di euro.

Le risorse rientrano negli 11 miliardi complessivi del Piano nazionale per la sicurezza del territorio presentato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. In particolare, lo stanziamento già ripartito comprende 800 milioni per il 2019 e 900 per i due anni successivi.

Proprio nei giorni scorsi è arrivato dal governo anche il via libera, atteso da dicembre, al piano di ripascimento delle coste toscane presentato da Regione e Comuni per ripristinare il litorale in vista della prossima stagione balneare.