Ore decisive per il nuovo dpcm anti-Covid

Esecutivo al lavoro sul nuovo provvedimento dopo una vorticosa giornata di vertici con la maggioranza, con le Regioni e il Cts. Domani parla Conte

ROMA — La certezza, a questo punto, è che un nuovo decreto con ulteriori misure anti-Covid arriverà. Non si sa di preciso quando se nella notte o, più probabilmente, domani e a illustrarlo, come sempre, sarà lo stesso presidente del Consiglio. Ma il Governo, stavolta, ci va con i piedi di piombo e vuole sentire tutti, dalle Regioni, agli esperti del Comitato Tecnico Scientifico per fornire un quadro all'interno del quale, sembra di capire, le Regioni stesse potranno eventualmente operare scelte autonome (come d'altra parte già accade, vedi la Campania sulle scuole).

Tante, anche oggi, le indiscrezioni su quelle che potrebbero le nuove misure restrittive: chiusure localizzate di palestre, piscine e possibile stop agli sport di contatto mentre sembra rientrare l'ipotesi di nuove chiusure di centri estetici e parrucchieri. Su tutto, poi, incombe il possibile coprifuoco dalle 22. Ma sono, appunto, solo anticipazioni che per ora non hanno riscontro, che invece arriverà a provvedimento definito.

Domani, probabilmente, si saprà a cosa andremo incontro con la recrudescenza dell'epidemia e il nuovo dilagare dei contagi che oggi hanno toccato quota 10.925 casi su quasi 166.000 tamponi.