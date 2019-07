Pratiche aggressive, l'Antitrust multa Publiacqua

L'Antitrust ha elevato sanzioni per quasi sette milioni di euro ad alcuni gestori della risorsa idrica, tra questi c'è anche l'azienda toscana

ROMA — L'Autorità Antitrust al termine di tre distinti procedimenti ha elevato sanzioni per quasi sette milioni di euro ad Acea Ato 5 che gestisce circa 90 comuni nella provincia di Frosinone, Abbanoa in Sardegna e Publiacqua che opera sulle province di Arezzo, Firenze, Prato, e Pistoia.

L'Antitrast spiega che le tre aziende "hanno posto in essere pratiche commerciali aggressive" e cita le segnalazioni pervenute da parte dei consumatori. In una nota l'Autorità garante sottolinea "una inadeguata gestione dei reclami con risposte tardive e non risolutive, e la mancata sospensione delle procedure di riscossione degli importi e di distacco della fornitura".

Per quanto riguarda Publiacqua nella riscossione delle fatture relative ai consumi condominiali, l'Antitrust sottolinea che "c'è stato un indebito condizionamento dei condomini solventi in presenza di morosità di uno o più condomini, nonostante la presenza dei contatori individuali, con la minaccia della riduzione del flusso e conseguente sospensione della fornitura all'intero condominio".

Vincenzo Donvito, presidente Aduc, ha commentato "Arriva oggi, dopo svariate denunce e segnalazione, una pronuncia contro una pratica che Publiacqua spa ha avuto, e continua ad avere, nei confronti di chi, pagate le bollette, si è visto tagliare lo stesso il servizio. E ora, cosa succede? Non ci aspettiamo pentimenti, scuse e rimborsi. Sappiamo con chi abbiamo a che fare e, tra l’altro, è anche giusto che, come è molto probabile che succederà, facciano ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Certo, se fossero un po’ più civici, in attesa della definizione finale potrebbero sospendere tutte le pratiche che hanno in corso".