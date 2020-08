Ventenne ricoverata con la polmonite da Covid

La ragazza ha trascorso una settimana di vacanze in Sardegna frequentando con le amiche noti locali. E' ricoverata nell'istituto Spallanzani

ROMA — Il virus del Covid-19 sta colpendo persone sempre più giovani ma non è vero che nei giovani si manifesta solo con sintomi lievi oppure senza sintomi. Lo dimostra il caso della ragazza romana di 20 anni che è stata ricoverata all'istituto nazionale di malattie infettive Spallanzani con una polmonite da Covid.

La giovane è tornata a Roma nei giorni scorsi dopo aver trascorso una settimana di vacanza in Sardegna frequentando con le amiche i più noti locali della Costa Smeralda e non solo. Una volta a casa ha cominciato a manifestare i primi sintomi che si sono aggravati fino al ricovero in ospedale con la polmonite.

Allo Spallanzani sono al momento ricoverati per Covid 42 persone, di cui tre in terapia intensiva.

Nei giorni scorsi, la Asl Toscana sud est è stata allertata per un gruppo di ragazzi romani risultati positivi al Covid che qualche giorno prima, di ritorno dalla Sardegna, si sono fermati all'Argentario e hanno preso parte ad una festa in uno stabilimento balneare della Costa d'Argento. La festa si è svolta nel rispetto delle norme anti-Covid e i gestori hanno fornito l'elenco di tutti i partecipanti che ora vengono contattati uno per uno dalla Asl per sottoporli al tampone nasofaringeo.

Sempre in Toscana, la scorsa settimana un focolaio di Covid è emerso fra i frequentatori di una discoteca versiliese dove ha trascorso alcune ore, nella notte fra l'8 e il 9 Agosto, una diciottenne pisana tornata da una vacanza (al momento sono stati individuati, oltre a lei, altri 5 giovani contagiati).

Sono più di 30 invece i giovani toscani risultati positivi dopo una vacanza trascorsa sull'isola greca di Corfù.