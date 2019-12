Centinaia di videoslot illegali e sequestrate

Operazione della polizia in varie regioni dello Stivale. Sono stati sequestrati centinaia di apparecchi che non avevano autorizzazioni statali

ROMA — Videoslot simili a quelle autorizzate dallo stato ma senza nessuna autorizzazione statale. Gli pseudo apparecchi anti ludopatia erano stati installati, centinaia, in varie regioni italiane, Piemonte, Calabria, Emilia Romagna e Toscana.

L'operazione della polizia è servita a sequestrare le videoslot illegali. Ci sono cinque persone indagate. Le indagini sono state condotte dalla polizia di Roma, Torino e Vercelli e dalla guardia di finanza di Torino.

Le videoslot illegali accettavano gettoni al posto delle monete. Inoltre non c'era la garanzia di vittoria minima stabilita per legge e non erano collegate alla rete statale, quindi chi le aveva nel proprio locale non ci pagava le tasse sopra.