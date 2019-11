"Saccardi? Non intendo ritirarle la delega"

Il governatore Rossi replica all'assessora passata a Italia Viva: "Trovo singolare la sua disponibilità a rimettere la delega, chi glielo ha chiesto?"

FIRENZE — Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi non ha alcuna intenzione di ritirare la delega alla sanità all'assessora regionale Stefania Saccardi che oggi ha ufficializzato l'addio al Pd per entrare a far parte del nuovo partito fondato da Matteo Renzi, Italia Viva (vedi qui sotto l'articolo collegato). Due ore prima la stessa Saccardi, nel corso di una conferenza stampa convocata per spiegare le ragioni del passaggio a Iv, aveva rimesso il proprio mandato nelle mani di Rossi.

"Trovo singolare la disponibilità di Stefania rimettere la delega - ha dichiarato Rossi - Chi glielo ha chiesto? Non certo io. Perchè lo fa? Non c'è da parte mia alcuna intenzione di ritirare la delega. Ci parlerò".