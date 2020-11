Seconda ondata di Covid, Prato la zona più colpita

Lopalco: «Il virus? Non andrà più via. Ci saranno altre ondate, sempre più lievi»

La provincia di Prato da due settimane è in intesta alle classifiche toscane nel rapporto tra casi e popolazione residente. Pochi i cinesi contagiati

PRATO — E' una delle zone più densamente popolate della Toscana e molto probabilmente è per questo che il virus si sta sviluppando molto velocemente. Si tratta della provincia di Prato che dalla fine del mese di Ottobre è sempre al vertice della classifica toscana del rapporto quotidiano fra i contagiati da Covid-19 e la popolazione residente.

Questo è avvenuto nella seconda ondata dell'epidemia, mentre nella prima ad essere più colpite furono le province di Massa Carrara e Lucca, mentre questa volta il contagio è più robusto nell'agglomerato Firenze, Prato e sostanzialmente lungo le rive dell'Arno.

Come detto Prato con 2.957 casi per 100mila abitanti è la provincia con il tasso più alto di casi in rapporto agli abitanti, mentre la media toscana si aggira sui 1,5 mila casi ogni 100 mila abitanti. E nelle ultime 24 ore sono stati 295 i nuovi casi registrati nel pratese e in totale da inizio epidemia sono stati 7.620 i contagi sul territorio.

Contagi che però hanno toccato in minor parte i cittadini orientali, come ha spiegato il direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Asl Toscana Centro, Renzo Berti, specificando che ad essere infettati dal virus "è un numero davvero esiguo di persone della comunità cinese di Prato", che pare non essere interessata dal fenomeno in maniera significativa.

"Nei giorni scorsi - aggiunge Berti - abbiamo incontrato il console cinese a cui abbiamo chiesto collaborazione per comprendere meglio alcune dinamiche che osserviamo nella loro comunità: ci sono stati forniti mediatori e garanzie di cooperazione".

