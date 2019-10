Picco di tumori, vertice dell'Ordine dei medici

L'Ordine dei medici di Pistoia ha convocato una riunione sull'elevata incidenza tumorale nella zona di Casalguidi. l medici: "Dati preoccupanti"

SERRAVALLE PISTOIESE — Una riunione per approfondire i dati emersi sull'elevato numero di casi di tumori rari riscontrati nel territorio di Casalguidi, nel Comune di Serravalle Pistoiese. Dati che preoccupano i medici, come spiega una nota il presidente dell'ordine dei medici pistoiesi Beppino Montalti: "Senza dubbio i numeri, ad una prima analisi, paiono preoccupanti - scrive Montalti - e tali da arrecare allarme nella popolazione residente. Proprio per questo abbiamo deciso di indire questa nuova convocazione fra medici".

Alla riunione, oltre ai dottori del territorio, sono stati convocati anche i responsabili regionali, il direttore del Dipartimento Prevenzione della Usl Toscana Centro Renzo Berti, ed il direttore del Dipartimento di Epidemiologia della Usl Toscana Centro Francesco Cipriani.

Già in una riunione tenutasi nel 2017 "vennero resi noti alcuni allarmanti dati epidemiologici fattici pervenire dai colleghi di medicina generale della zona di Casalguidi, circa la presenza di sarcomi dei tessuti molli, dato anomalo rispetto ai casi attesi in un così circoscritto territorio, evidenziando la presenza di un "cluster'".

"Come medici - continua Montalti - abbiamo il dovere di interessarci dell'ambiente nel quale l'uomo vive e lavora, quale fondamentale determinante della salute dei cittadini, dei nostri pazienti".

La questione era stata sollevata dai medici di famiglia, dati alla mano, facendo scattare l'indagine epidemiologica della Asl.