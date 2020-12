Nuovo focolaio in una rsa, 40 casi tra anziani e suore

Il Covid continua a colpire nelle strutture sanitarie assistite, questa volta all'interno di una casa di riposo gestita dalle suore Passioniste

SIGNA — Non c'è pace per le rsa della Toscana. Nei giorni scorsi si è sviluppato un altro focolaio di coronavirus in una casa di riposo che ospita sia suore anziane sia anziane laiche, non suore. Sono 40 i casi positivi riscontrati, 30 gli ospiti contagiati e 10 gli operatori sanitari.

Si tratta della casa di riposo Soggiorno Angelica di Signa, in provincia di Firenze, struttura che dipende dall'ordine monastico delle Suore Passioniste. Già ad Aprile scorso era stata colpita duramente dal coronavirus con 30 positivi e un decesso.

La Fp Cgil, che si è interessata del caso fa sapere che i contagiati sono stati presi in carico dall'Asl Toscana centro.

Il sindaco di Signa Giampiero Fossi ha parlato di "situazione critica ma sotto controllo". La struttura infatti è sotto quarantena e seguita dalla Asl con le Usca. Altri casi sarebbero emersi anche a Villa Pitti, sempre a Signa.