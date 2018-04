Aeroporti toscani: numeri record per Pisa e Firenze

​Nonostante le polemiche ancora accese relative, in particolare, allo sviluppo dell’aeroporto di Peretola, gli scali di Pisa e Firenze continuano a fare numeri da record, raggiungendo altre strutture da sempre ben più frequentate dai turisti di tutto il mondo.

TOSCANA — Ancora fuori (probabilmente per poco) dalla classifica degli aeroporti migliori al mondo, Pisa e Firenze sembrano aver imboccato una strada davvero florida ed efficiente considerati i numeri che hanno sfiorato nell’anno passato.

Secondo il bilancio 2017 di Toscana aeroporti, il traffico passeggeri nell’anno passato ha segnato il record con un aumento del 5,2% e ben 7 milioni 891mila persone che hanno utilizzato gli scali di Pisa e Firenze. Per poco non sono arrivati a registrare 8milioni di passeggeri, un numero notevole, al pari di molte altre strutture ben più note.

L’aeroporto Galilei di Pisa ha segnato una crescita del 4,9% (oltre 5 milioni e 200mila passeggeri) rispetto all’anno precedente. Non solo quello dei passeggeri, anche il traffico cargo è aumento del 2,9% con 10,6mila tonnellate di merce e posta.

La crescita dell’aeroporto Vespucci di Firenze, invece, è stata pari al 5,7% 2milioni e 658mila passeggeri transitati. In realtà ha registrato il record di traffico passeggeri per ogni mese del 2017, una crescita che rappresenta un vero successo.

A fronte dei record e dei miglioramenti degli aeroporti toscani, che i viaggiatori hanno già dimostrato di apprezzare, non è escluso un loro ingresso a breve nella classifica di quelli migliori al mondo per servizi ed efficienza.

Pisa e Firenze: scali in espansione

Non è un segreto affermare che sia lo scalo di Pisa che quello di Firenze siano in continua espansione, ciò significa che non soltanto le compagnie aeree più importanti e passeggeri li scelgano, ma anche che aumentano i posti di lavoro. In un momento di lenta ripersa come quello che stiamo vivendo sembra essere un dato molto prezioso.

I servizi, già considerati buoni, stanno migliorando, sia per quanto riguarda la ristorazione sia per i negozi, così come quelli legati alle sale di attesa, dove i passeggeri trascorrono molto del loro tempo, ma anche i servizi realativi all’organizzazione dei collegamenti con le città e i luoghi considerati maggiormente frequentati dai turisti.

Destinazioni dei voli diverse

Ciò che fa la forza del sistema integrato toscano è la differenziazione delle destinazioni dei due scali, quindi, del mercato.

Per l’aeroporto Vespucci di Firenze le destinazioni più frequentate sono Parigi Charles de Gaulle, Francoforte, Roma Fiumicino, Amsterdam e Monaco.

Per il Galilei di Pisa, invece, le destinazioni preferite sono Londra Stansted, Catania, Palermo, Londra Gatwick e Cagliari.

È semplice intuire come Pisa sia un aeroporto utilizzato maggiormente per raggiungere i luoghi direttamente, mentre Firenze sia scelta come scalo per voli più lunghi. Ed è proprio questo che fa del sistema degli aeroporti toscani, un sistema saldo e ben strutturato dove è possibile trovare voli per molte destinazioni con compagnie aeree più o meno note, low cost e non solo.

Con un bilancio che sfiora gli 8 milioni di passeggeri non sembra difficile poter raggiungere numeri sempre più importanti nel giro di pochi anni.