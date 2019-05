Termosifoni accesi in alcune scuole toscane

I sindaci di Forte dei Marmi e di Pescia hanno deciso di riaccendere il riscaldamento negli edifici scolastici per fronteggiare l'ondata di maltempo

TOSCANA — L'ondata di maltempo che ha fatto nevicare anche in Toscana nel mese di Maggio ha convinto i sindaci di Forte dei Marmi, in Versilia, e di Pescia, in provincia di Pistoia, a riaccendere i termosifoni nelle scuole.

In particolare, a Forte dei Marmi le aule saranno riscaldate da oggi e fino a venerdì mentre a Pescia riscaldamento oggi e domani. Il sindaco Giurlani però non esclude di sterndere anche oltre il provvedimento, se necessario.