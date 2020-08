Treni nel caos per un guasto sulla Roma - Firenze

I tecnici sono intervenuti per effettuare alcune verifiche sulla Direttissima, i treni hanno subito ritardi e deviazioni sulla linea lenta

FIRENZE — Sulla linea Direttissima Roma - Firenze sono in corso delle verifiche tecniche che hanno causato ritardi e deviazioni dei convogli in transito, sono stati registrati ritardi fino a 50 minuti per i treni in viaggio.

Le verifiche tecniche riguardano la linea tra Settebagni e Capena.

Tra i treni direttamente coinvolti i Frecciarossa Trieste - Roma Termini, Torino Porta Nuova - Salerno, Bergamo - Roma Termini, Torino Porta Nuova - Reggio Calabria Centrale, Salerno - Milano Centrale, Milano Centrale - Napoli Centrale, Napoli Centrale - Milano Centrale, Napoli Centrale - Venezia Santa Lucia, Sibari - Bolzano, Venezia Santa Lucia - Roma Termini.

Oltre ai treni instradati su Linea Lenta tra Settebagni e Orte con maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti.