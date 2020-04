Coronavirus, 23 nuovi casi in una rsa a Prato

Nella struttura erano già stati fatti i tamponi ma dopo il ricovero di un'anziana sono stati ripetuti. La Asl Toscana centro ha commissariato 39 rsa

PRATO — Il contagio nelle rsa della Toscana è implacabile. Non più tardi di ieri l'Asl Toscana centro ha reso noto di aver commissariato 39 strutture situate nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, subentrando nella gestione clinica e amministrativa e fornendo dispositivi di protezione individuale e personale aggiuntivo.

E' di oggi la notizia che sono stati diagnosticati 23 nuovi casi positivi di coronavirus nella rsa di Mezzana, nel Comune di Prato. I nuovi contagiati sono 9 operatori sanitari e 14 anziani ospiti della residenza sanitaria. Alla fine di marzo, dopo la morte di tre anziani e sei ricoveri, erano già stati fatti i tamponi ed erano risultati contagiati 7 anziani.

Domenica però una delle ospiti è caduta ed è stata ricoverata in ospedale, dove le hanno ripetuto il tampone: è risultata positiva. E' così intervenuta l'Asl Toscana centro e i tamponi sono stati ripetuti su tutti i degenti e gli operatori e in 23 sono risultati contagiati.

Adesso i vertici dell'Asl si incontreranno con la direzione della casa di riposo per valutare se creare una task force come nel caso della rsa di Comeana (vedi articoli collegati), prendendo in carico la struttura dal punto di vista sanitario e procedendo a separare gli anziani malati dai sani nonchè a garantire tutte le cure necessarie.