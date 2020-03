Positivo al Covid-19 un dirigente del 118

Il medico è al vertice del 118 della Asl Toscana Sud Est. E' in buone condizioni di salute e sta lavorando dalla sua abitazione, in isolamento

CASTELFRANCO PIANDISCO' — Enzo Cacioli, sindaco di Castelfranco Piandiscò, ha confermato il caso di positività al Covid 19 per quanto riguarda il dottor Massimo Mandò, dirigente del 118 della Asl Toscana Sud Est.

Al medico valdarnese (di 66 anni, residente proprio nel comune di Castelfranco Piandiscò) sono giunti gli auguri di pronta guarigione sia dal sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, che dello stesso Enzo Cacioli: “Ringraziamo il dottor Mandò per l’ottimo lavoro portato avanti durante questa emergenza, gli auguriamo di riprendere al più presto le forze per contribuire alla fine di questo brutto momento per tutto il nostro Paese”.

A quanto si è appreso le condizioni del dottor Mandò sono buone, tanto da permettergli di seguire il suo lavoro da casa.

Il medico, conosciutissimo e stimato in tutto la provincia e non solo a Piandiscò, avrebbe accusato i sintomi di tosse e febbre nel fine settimana, poi ieri la conferma attraverso il tampone che è risultato positivo al Covid -19.