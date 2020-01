Cellulare che non prende, si muove la Regione

Il cellulare non prende. La Regione convoca i gestori, per stilare insieme un piano di interventi, il problema riguarda anche Palaia

PALAIA — Regione, Anci Toscana, piccoli Comuni e operatori. Tutti seduti attorno ad uno stesso tavolo per capire come risolvere, il più velocemente possibile, il problema del cellulare che in molte parti di troppi paesi non prende e dove è impossibile navigare su internet dal mobile ma anche semplicemente telefonare. Aree dove gli abitanti sono pochi, gli impianti rarefatti e dove investire non costituisce per i gestori una priorità.

"Bene l'iniziativa della Regione - ha commentato la consigliera regionale Nardini - che, pur non avendo competenze dirette sulla telefonia mobile, ha convocato oggi tutti gli operatori, gli Amministratori dei piccoli Comuni coinvolti ed Anci Toscana, per affrontare il problema dei territori, frazioni e località dove non si riceve il segnale, soprattutto nelle aree interne.

Tra i territori individuati c'è quello di Palaia e penso che sia importante il percorso serrato stabilito, con un nuovo incontro a fine mese con un quadro degli interventi previsti e con un inizio della progettazione. Nel 2020 non è possibile che ci siano territori dove non solo non si riesce a navigare su internet dal cellulare, ma perfino dove non si riesce a telefonare. Territori quindi isolati, con difficoltà per persone, imprese, uffici ma anche con problemi di sicurezza delle persone."