Incidente in A4, muore camionista vicarese

Fatale un tamponamento a catena con altri tre mezzi pesanti che viaggiavano in direzione ovest, verso Torino. Vincenzo Filangeri è morto sul colpo

AIELLO DEL FRIULI — Vincenzo Filangeri, camionista 58enne nato a Napoli e residente da tempo a Vicopisano, ha trovato la morte ieri mentre col suo tir carico di imballaggi di carta, per cause in corso di accertamenti, si è schiantato contro un altro camion che lo precedeva, guidato da un autotrasportatore tedesco. Camion che a sua volta ha tamponato altri due mezzi pesanti.

L'incidente è avvenuto ieri attorno alle 16 lungo la A4 Torino-Trieste in direzione di Torino, nei pressi del casello di Palmanova. Filangeri è morto sul colpo mente il collega tedesco è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine.

Sul posto sono intervenuti più squadre dei vigili del fuoco, l'elicottero del 118 regionale, due ambulanze, il personale di Autovie Venete e gli uomini della polizia stradale di Palmanova.