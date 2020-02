Claudia Gerini: "In Toscana mi sento come a casa"

La famosa attrice italiana, da due settimane sul set del film "Anna Rosenberg" a Castiglion Fiorentino, racconta questa esperienza in Municipio

CASTIGLION FIORENTINO — Claudia Gerini è impegnata da due settimane a Castiglion Fiorentino nelle riprese del film "Anna Rosenberg", e durante una cerimonia organizzata in suo onore ha affermato di essere stata “accolta come una regina, con grande affetto, dimostrazioni che ti fanno sentire a casa. E questo, per un attore è molto importante”.

“Anna Rosenberg”, scritto dall’autore Best Seller Andre’ Delaure’, diretto da Michele Moscatelli, è un thriller psicologico ispirato ad una storia vera, che racconta della violenza psicologica e fisica che ha portato Anna alla morte. Anna rappresenta in carne ed ossa la metafora di tutte le donne vittime di femminicidio.

Da sempre dalla parte delle donne e dei più deboli, Claudia Gerini interpreta Anna, un ruolo che sembra scritto per le sue corde. Il film verrà presentato a Cannes alla fine del mese di maggio e poi sono previste le uscite nelle sale, prima, francesi, e poi italiane e successivamente nelle reti televisive.

“Il film, inizialmente mi ha spaventato - ha detto Claudia Gerini - ma le sfide mi piacciono e l’idea di raccontare la storia di una donna che è stata abusata, anche se dal punto di vista intellettuale, mi ha soddisfatto. È un piccolo progetto ma molto significativo”. Poi ha aggiunto “mi sono preparata pensando alla libertà, alla leggerezza che tutti noi abbiamo il diritto di avere”.

“Una prima esperienza per Castiglion Fiorentino che ci piacerebbe che diventasse la puntata pilota per altre produzioni. Castiglion Fiorentino la città del Cinema” ha commentato l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.

Accanto a Claudia Gerini, nel ruolo di Duval, la star francese Christophe Favre e Pasquale Greco nel ruolo di Marco.

A dirigere la fotografia il Maestro Giorgio Tonti, ricordato per i capolavori girati con Orson Wells e Visconti, i costumi di Claudia Gerini sono disegnati e realizzati da Pier Lorenzo Bassetti e Marco Gambedotti, designers e stilisti di fama mondiale, già vincitori di un Premio Oscar, le scenografie sono di Massimo Leotta, pluripremiato production designer e make up artist, mentre la costumista è Cristina Romanelli.