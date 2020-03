Primo caso accertato di Coronavirus a Piombino

La persona è attualmente ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Livorno. Attivato il Centro operativo per affrontare l’emergenza

PIOMBINO — C’è un caso accertato di Coronavirus a Piombino, la persona presenta sintomi non gravi ed è attualmente ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Livorno.

Alla luce di questo, il Comune ha attivato il Coc, Centro operativo comunale per affrontare l’emergenza.

“Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri appena emanato - ha spiegato il sindaco Francesco Ferrari - e la presenza di un caso riconosciuto sul territorio comunale, ho deciso di attivare immediatamente il tavolo tecnico comunale per affrontare l’emergenza nel migliore dei modi. Da questa mattina sono in riunione con i tecnici del Comune e di Asl per adottare tutte le misure contenute nel decreto del Presidente e avviare tutti i protocolli necessari. È ora ancor più essenziale che ogni cittadino applichi tutte le misure utili a prevenire il contagio. È un momento che richiede sacrificio e senso civico da parte di tutti noi: dobbiamo modificare le nostre abitudini per proteggere noi stessi e, soprattutto, le persone più fragili della nostra comunità”.

Nel nuovo decreto del Governo si amplia la zona rossa a tutta la Lombardia e ad altre quattordici province del centro nord. Per quanto riguarda il resto del territorio, incluso il nostro, il Governo ha applicato delle ulteriori misure oltre a quelle adottate dal precedente decreto.

Quindi chiusi i musei e le biblioteche nonché sospese le manifestazioni e gli spettacoli di qualsiasi natura. Chiuse anche discoteche, pub, scuole di ballo, sale scommesse e similari. Bar e ristoranti possono restare aperti ma sono chiamati a garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra i clienti. Sospesi eventi sportivi e gare; i luoghi di culto possono rimanere aperti purché possano garantire la sicurezza dei fedeli evitando assembramenti.

Il Comune, attraverso la Polizia Municipale e insieme alle altre Forze dell’Ordine, vigilerà sul rispetto delle misure preventive anti contagio.

“Invito tutti - ha concluso il sindaco - ad attenersi strettamente alle misure emanate dal Governo. Dobbiamo contribuire tutti a rallentare la diffusione del virus e l’unico modo per farlo è applicare le misure di prevenzione e non farsi prendere dal panico inutilmente”.

Attualmente sono 7 le persone in quarantena preventiva nel Comune di Piombino: 4 operatori sanitari entrati in contatto con la coppia positiva al Covid-19 di San Vincenzo, una donna che ha partecipato a un evento di ballo fuori città durante il quale è entrata in contatto con un caso accertato di Coronavirus, una dottoressa che è entrata in contatto con un paziente attualmente ricoverato a Grosseto e una persona che si trovava fuori città per motivi di studio.

L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest sta ricostruendo i contatti della persona in questione e non appena fornirà i nominativi il Comune emetterà le nuove ordinanze di quarantena preventiva.