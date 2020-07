Varato il peschereccio più veloce d'Italia

L'imbarcazione per la pesca è stata varata a Viareggio. Soddisfazione dell'assessore regionale Remaschi: "Segnale di rilancio per l’economia del mare"

VIAREGGIO — Il peschereccio più veloce d'Italia è un catamarano, costruito a Viareggio e il suo varo è un segnale di rilancio per tutta la nautica viareggina dopo l'emergenza Covid. Si tratta del primo catamarano veloce destinato non al turismo e al diporto, ma al settore ittico. La nuova barca è stata realizzata dalla Mediterranea Ship Yard.

"La nautica viareggina si rinnova al servizio della pesca e per la tutela dell'ambiente e lancia così un segnale di rilancio in un periodo delicato per tutta l’economia del mare”. Così l'assessore regionale alla pesca Marco Remaschi ha commentato il varo.

“È un vanto per la Regione Toscana - commenta Remaschi - che nei cantieri di Viareggio sia stato costruito il peschereccio più veloce del nostro Paese con la innovativa forma a catamarano".

Al varo era presente anche il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, che ha commentato: "Oggi è sta varata Giovanna, un peschereccio supertecnologico costruito a Viareggio. Bravi gli armatori, bravi i titolari del cantiere, bravi tutti gli artigiani, i tecnici, gli operai e tutti gli addetti che hanno prodotto davvero una bella barca".