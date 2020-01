Tre manifestazioni, le Sardine inondano la Toscana

Si sono riunite a Viareggio le Sardine toscane per dare via a una serie di manifestazioni da nord a sud e sulla costa della nostra regione

VIAREGGIO — Saranno tre e vengono annunciate come "grandi" le manifestazioni che inonderanno la Toscana di Sardine. Questa la dichiarazione uscita dalla riunione delle Sardine Toscane avvenuta a Viareggio dove i membri delle province di Firenze, Prato, Siena, Grosseto, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno e dell'isola d'Elba hanno deciso di incontrarsi per stilare anche una lettera aperta come una dichiarazione di intenti.

Nel documento scrivono: "Ci hanno attaccati, ci hanno recriminato di non avere idee e allora: noi saremo un mare di idee. Il mare non

bacia più soltanto la nostra costa, da oggi, il mare arriva fino agli Appennini. Saremo voce di libertà e canto di uguaglianza, vi inonderemo ed è qui che vi invitiamo a nuotare: nella nostra alta marea".