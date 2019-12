I fatti che hanno segnato il 2019 in Toscana

Ripercorriamo l'anno che sta per concludersi con le notizie di maggiore interesse e più cliccate dai nostri lettori

FIRENZE — Ecco la selezione di avvenimenti che hanno segnato il 2019 secondo la redazione di Toscanamedia. Dodici fatti selezionati tenendo anche conto anche del numero di letture e dei riverberi nazionali che possono aver avuto.

Li riportiamo di seguito in ordine cronologico, uno per ogni mese dell'anno, da gennaio a dicembre 2019. Anno che ormai sta per andare in archivio.

Gennaio 2019



VIADOTTO A RISCHIO CROLLO, SCATTA IL SEQUESTRO

ASSEDIO ALLE SUPERSTAR DELLA CASA DI CARTA

Febbraio 2019



MATTARELLA INAUGURA LA LINEA 2 DELLA TRAMVIA DI FIRENZE





Marzo 2010



L'ISIS UCCIDE LORENZO ORSETTI

HA UN FIGLIO CON L'ALLIEVO QUINDICENNE, LE CONFERME DEL DNA

Aprile 2019

CADE DENTRO UNA CISTERNA E MUORE







Maggio 2019

AUTO PIOMBA SUI CICLISTI DURANTE LA GARA, IMPATTO MORTALE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019, TUTTI I SINDACI ELETTI





Giugno 2019



E' MORTO FRANCO ZEFFIRELLI

Luglio 2019

UN BOATO E LA PALAZZINA CROLLA





Agosto 2019



LA SELVA VINCE IL PALIO DELL'ASSUNTA CON IL CAVALLO SCOSSO





Settembre 2019

IN TOSCANA E' ALLARME NEW DELHI

MATTEO RENZI LASCIA IL PD E FONDA ITALIA VIVA

Ottobre 2019

SOLO VENTI PERSONE AL FUNERALE DI BEPPE BIGAZZI

ERIKA, IL MALORE E POI LA MORTE

Novembre 2019

MALTEMPO, IN TOSCANA DANNI PER VENTI MILIONI DI EURO

LE PIAZZE TOSCANE INVASE DALLE SARDINE

Dicembre 2019

SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.5 NEL MUGELLO