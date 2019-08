Mel Gibson si rilassa a Volterra

Il popolarissimo attore australiano è stato fotografato in un'osteria volterrana. Nei giorni scorsi era stato visto a Siena, è appassionato del Palio

VOLTERRA — Mel Gibson ha scelto la Toscana e Volterra per rilassarsi in quest'estate 2019.

L'attore e regista premio Oscar nel 1996 con Braveheart è stato fotografato all'Osteria La Pace con Giampaolo Vannini, titolare dell'attività e responsabile del associazione Volterra Sport Association.

Il famoso attore australiano si è fatto fotografare con una folta barba e un cappellino. Oggi ha 63 anni.

Il 14 agosto Gibson era stato avvistato sempre in Toscana, a Siena e nei giorni precedenti a San Gimignano. E' appassionato del Palio e nel 1996 aveva soggiornato per diverse settimane nella città della Torre del Mangia, era in programma un film sulla storica corsa di cavalli ma poi il progetto saltò.