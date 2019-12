Voto di scambio e 'ndrangheta, sequestri anche in Toscana

Nell'ambito del blitz che ha portato agli arresti otto persone, fra cui un assessore regionale del Piemonte, sono stati sequestrati duecento beni

TORINO — Imprese, conti correnti, immobili: sono oltre duecento i beni posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'operazione Fenice, incentrata sulle infiltrazioni dell' 'ndrangheta in provincia di Torino. I beni sono situati, oltre che in Piemonte, in Toscana, Lombardia, Lazio, Campania, Sardegna e Sicilia.

Fra gli arrestati anche l'assessore regionale di Fratelli d'Italia Roberto Rosso che ha già rassegnato le dimissioni dall'incarico.