Nevicata nella notte, Casentino imbiancato

Gran parte della vallata sotto la coltre bianca. Mezzi spalaneve in azione nei paesi montani. Attenzione alla formazione di ghiaccio sulle strade

CASENTINO — E' stata una notte difficile. Questo è quanto è accaduto in gran parte del Casentino. La neve è caduta per ore in molte località della vallata.

I maggiori disagi si sono verificati nei paesi montani. Montemignaio, Chiusi della Verna, Castel Focognano, Ortignano-Raggiolo- Badia Prataglia si sono risvegliati sotto la coltre bianca.

La neve è caduta incessantemente per gran parte della nottata.

Al momento non si verificano particolari problematiche e questo anche grazie al pronto intervento da parte delle Amministrazioni locali che si sono imediatamete attivate per liberare strade e garantire servizi alla popolazione.

Resta il pericolo ghiaccio e pertanto si raccomanda massima prudenza alla guida.