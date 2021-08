Covid, in Toscana i ricoverati salgono a 193

Ruggero Tita e Caterina Banti: ecco come si allenano i due d'oro della vela

Il tasso di occupazione delle terapie intensive ha superato il 4% con i ricoveri delle ultime 24 ore. Sono 23 i malati in condizioni molto gravi

TOSCANA — Lentamente ma progressivamente aumentano i malati di Covid che necessitano di ricovero nelle strutture ospedaliere toscane.

Nel bollettino regionale di oggi sono 14 in più per un totale di 193 persone. Di queste, 23 sono ricoverate in terapia intensiva, 3 più di ieri e portano il tasso di occupazione dei posti letto al 4.04% (il limite che fa scattare la zona gialla con le restrizioni conseguenti è il 10%).

Nei reparti ordinari invece ci sono stati 11 nuovi ingressi per un totale di 170 degenti, corrispondenti a un tasso di occupazione del 3.38% (il limite che fa scattare la zona gialla è il 15%).

Questa la distribuzione dei degenti sul territorio:

Ospedali dell'Asl Toscana centro: 76 nei reparti ordinari e 8 in rianimazione

Azienda ospedaliero universitaeria di Careggi: 22 nei reparti ordinari e 2 in rianimazione

Ospedali dell'Asl Toscana Nord Ovest: 37 nei reparti ordinari e 6 in rianimazione

Azienda ospedaliero universitaria di Pisa (Cisanello): 5 nei reparti ordinari e 3 in rianimazione

Ospedali dell'Asl Toscana Sud Est: 18 nei reparti ordinari e 2 in rianimazione

Azienda ospedaliero universitaria senese (ospedale delle Scotte): 12 nei reparti ordinari e 2 in rianimazione

Nessun ricoverato per Covid nell'ospedale pediatrico Meyer e nella Fondazione Monasterio.