In Italia 12.712 nuovi casi di Covid e 98 vittime

Continuano ad aumentare i ricoveri in ospedale, oggi sono 281 in più, di cui 27 nelle terapie intensive. Tasso di positività al 4%

ROMA — Nuovo bollettino Covid nazionale: a fronte di un totale di 313.536 tamponi sono stati individuati 12.712 nuovi positivi, in calo rispetto a ieri ma va detto che anche il numero dei test processati è stato molto più basso rispetto a domenica (più di 500mila). Il tasso di positività è quindi aumentato dal 3,8 al 4%.

In aumento anche le vittime, oggi sono 98, 32 in più delle 66 di ieri.

E aumentano anche i ricoverati in ospedale: i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.951, 254 in più rispetto a domenica, quelli in terapia intensiva 856, 27 in più.

Per leggere il bollettino Covid della Regione Toscana clicca qui.