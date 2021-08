Ecco dove vivono i 326 nuovi casi di Covid

Ruggero Tita e Caterina Banti: ecco come si allenano i due d'oro della vela

Le province che hanno registrato il maggior incremento di contagiati sono quelle di Firenze, Lucca, Livorno e Pisa. I nuovi casi Comune per Comune

FIRENZE — Brusco rallentamento del contagio da Covid in Toscana; è vero che l'epidemia ci ha ormai abituato ad alti e bassi ma visto che ieri l'incidenza settimanale di nuovi casi ogni 100mila abitanti è arrivata sul territorio regionale a 114, con un picco di 174 nuovi casi ogni 100mila abitanti in provincia di Lucca, il calo dei nuovi casi di infezione registrato nel bollettino regionale di oggi non può che essere molto positivo.

Nelle tabelle qui sotto trovate la distribuzione dei nuovi positivi Comune per Comune. I Comuni non citati non hanno registrati nuovi infettati. Accanto al numero di nuovi positivi trovate la popolazione complessiva di ogni località e il tasso di incidenza giornaliero.