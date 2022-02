Fa manovra e precipita per 3 metri nella strada sottostante

Il conducente dell'auto, 47 anni, è grave. Il drammatico incidente è avvenuto nel piazzale di una fabbrica nella zona artigianale di Galvani

AREZZO — Un uomo di 47 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Donato per le ferite riportate in un incidente avvenuto poco prima delle 18 nell'area artigianale di via Galvani.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava facendo manovra a bordo di un'auto in un piazzale situato in posizione sopraelevata rispetto al piano strada quando improvvisamente la vettura è caduta di sotto, atterrando sulle quattro ruote dopo un volo di 3 metri.

L'impatto e il pesante contraccolpo hanno procurato alcuni traumi all'automobilista, che è stato soccorso e trasportato in ospedale con un'ambulanza.