Ostaggi in casa, la fine dell’isolamento è un caos

Oltre cinque giorni per ricevere il certificato di fine quarantena dalla mail dedicata della Asl Centro. Limbo per chi resta positivo dopo 21 giorni

FIRENZE — Uscire dall’isolamento domiciliare dopo la quarantena per Covid? Un’odissea.

Per ricevere dalla ASL Toscana Centro il sospirato certificato che attesta la fine dell’isolamento, infatti, i tempi sono lunghissimi e superano in certi casi anche i cinque giorni con la conseguenza che, pur avendo i requisiti, chi scrive alla mail dedicata che l’azienda sanitaria ha attivato un paio di settimane fa (vedi articolo collegato), si trova in un limbo fatto di attese e telefonate al proprio medico per farsi prolungare il certificato di malattia.

Una situazione che accomuna molti toscani e che, anche per i medici, equivale a un’onda anomala di telefonate e richieste da parte dei propri assistiti.

“Dopo 21 giorni di isolamento, siamo ancora positivi ma del tutto asintomatici - spiega Alessandro, il cui spiacevole incontro col Covid risale ai primi di novembre - appena possibile abbiamo scritto alla mail della ASL ma ancora siamo qui che aspettiamo il certificato. Nel frattempo siamo ancora, diciamo così, ostaggi in casa”.

Alla mail fineisolamentocovid@uslcentro.toscana.it possono infatti scrivere, per chiedere il certificato che attesta la fine del periodo di isolamento, le persone in isolamento senza sintomi da almeno 3 giorni e con tampone negativo dopo almeno 10 giorni e le persone ancora positive dopo 21 giorni di isolamento, prive di sintomi da almeno una settimana e non immunodepresse.

In pochi giorni le domande arrivate alla Asl sono state migliaia: comprensibile che agli operatori che prendono in carico le singole richieste (talvolta contattando anche l’interessato per avere ulteriori dettagli) il tempo serva ma nel frattempo chi aspetta l’attestazione si ritrova in un limbo che, sommato alla quarantena, si trasforma in una vera storia infinita.