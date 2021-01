In Italia 589mila vaccinati, in Toscana 44mila

Napoli, medici in fila per ore sotto la pioggia per le vaccinazioni: «Una vergogna questa organizzazione»

La Toscana sta per completare la somministrazione del secondo carico di vaccini anti-Covid ricevuto. Il terzo, atteso per l'11 Gennaio, arriverà il 13

FIRENZE — In Italia le persone vaccinate contro il Covid-19 sono 589.798. Il dato è aggiornato alle 10,48 di questa mattina. Ieri alle 21,30, i vaccinati erano 555.855. Il vaccino somministrato è l'unico disponibile al momento, quello prodotto da Pfizer Biontech.

Del totale dei vaccinati, 364.680 sono donne e 225.118 uomini: si tratta di operatori sanitari, medici e infermieri, e di ospiti e dipendenti delle rsa.

In Toscana, alle 19.30 di oggi, i vaccinati sono in totale 44.214 (ieri erano 41.724), di cui 7.473 sono anziani ospiti delle residenze sanitarie assistite.

Ad oggi la Toscana ha ricevuto dalla Pfizer due forniture di vaccini per un totale di 52.295 dosi. Quindi ne restano quindi circa 8.000 da somministrare prima che arrivi il nuovo carico di 28.275 dosi.

La terza fornitura era attesa per domani, 11 Gennaio ma la consegna, come già avvenuto per la seconda, slitterà probabilmente di un paio di giorni. Questo terzo carico è particolarmente importante perchè, dal 16 Gennaio in poi, arà necessario procedere con la somministrazione della seconda dose di richiamo ai sanitari e agli anziani nelle rsa che hanno già ricevuto la prima dose. Ritardi o mancate consegne potrebbero far compromettere l'esito dell'operazione ma, al momento, la Toscana resta fra le regioni più efficienti nella campagna di vaccinazione di massa contro il Covid.19.