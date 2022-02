Covid in Toscana, 2.084 nuovi casi in 224 Comuni

Il tasso dei nuovi positivi è 9,5% e del 42,7% sulle prime diagnosi. L'indicatore di saturazione dei posti letto nelle terapie intensive è al 10%

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore in Toscana sono stati registrati 2.084 nuovi positivi al Covid sparsi in 224 Comuni, il dato è in calo rispetto al rilevamento precedente.

Sono stati analizzati 21.945 test tra tamponi molecolari e tamponi antigenici rapidi.

Il tasso dei nuovi positivi è al 9,5% e del 42,7% sulle prime diagnosi.

Qui sotto la tabella con le segnalazioni dei 224 Comuni che hanno rilevato un incremento di positivi tra i residenti

L'indicatore di saturazione dei posti letto per le terapie intensive è al 10%

Qui sotto la tabella aggiornata sulla occupazione dei reparti dedicati ai pazienti Covid