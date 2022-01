Covid, in Toscana 734 ricoverati, 81 sono gravi

L'indice di saturazione nelle terapie intensive è al 14,2%. Ecco il dato dei posti letto occupati in Toscana tra degenza ordinaria e intensiva

FIRENZE — Continua la pressione sugli ospedali toscani dovuta ai ricoveri legati alla pandemia da Coronavirus, nelle ultime ore sono stati accolti 5 pazienti in più nelle terapie intensive e 17 in più nei reparti di degenza ordinaria.

L'aggiornamento relativo alla occupazione dei posti letto sul territorio regionale fornita dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, conta ad oggi, 1 Gennaio 2022, 734 posti letto occupati in totale.

Nel dettaglio i posti letto occupati in TI sono 81, 5 in più rispetto a ieri con il 14,2% di indice di saturazione.

In area Covid non TI i ricoveri sono 653, 17 in più rispetto a ieri pari a 13,0% come indice di saturazione.

Per entrare in zona gialla devono superare il 15% anche i ricoveri in area Covid non intensiva.