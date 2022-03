​In Toscana 15 morti e 2.751 nuovi casi di Covid

I ricoverati sono 783, 13 in meno rispetto a ieri, di cui 47 in terapia intensiva, 6 in meno. Si registrano 15 nuovi decessi: 7 uomini e 8 donne

FIRENZE — Nelle ultime 24 ore la Toscana ha raggiunto gli 866.985 casi di positività al Coronavirus dall'inizio della pandemia, 2.751 in più rispetto a ieri.

I nuovi contagi sono 955 confermati con tampone molecolare e 1.796 da test rapido antigenico.

Sono stati eseguiti 7.032 tamponi molecolari e 17.418 tamponi antigenici rapidi, di questi l'11,3% è risultato positivo. Sono invece 5.238 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 52,5% è risultato positivo.

L'età media dei 2.751 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

Gli attualmente positivi sono oggi 25.192, -3,2% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 783 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 47 in terapia intensiva (6 in meno).

Si registrano 15 nuovi decessi, si tratta di 7 uomini e 8 donne con un'età media di 87 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le persone decedute sono: 3 a Firenze, 1 a Pistoia, 3 a Pisa, 4 a Livorno, 1 a Arezzo, 2 a Siena, 1 a Grosseto.

Sono 845 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 1.068 nella Nord Ovest, 838 nella Sud est.

Asl Centro - 253.038 i casi complessivi ad oggi a Firenze (577 in più rispetto a ieri), 65.279 a Prato (86 in più), 72.604 a Pistoia (161 in più)

Asl nord ovest - 40.005 a Massa (173 in più), 87.423 a Lucca (386 in più), 99.258 a Pisa (261 in più), 73.456 a Livorno (269 in più)

Asl sud est - 78.023 ad Arezzo (330 in più), 55.863 a Siena (306 in più), 41.481 a Grosseto (202 in più).

Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 24.409 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (823 in meno rispetto a ieri, meno 3,3%). Sono 5.490 (860 in meno rispetto a ieri, meno 13,5%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 1.129, Nord Ovest 1.892, Sud Est 2.469).

Le persone complessivamente guarite sono 832.696 (3.572 in più rispetto a ieri, più 0,4%).