Colpo di coda dell'inverno, tornano freddo e neve

Le previsioni meteo annunciano pioggia da martedì con temperature in picchiata e neve anche in collina nelle zone adiacenti degli Appennini

FIRENZE — Temperature in picchiata, venti gelidi, pioggia e anche neve. Siamo appena entrati in primavera e dopo qualche giorno di temperature miti e abbastanza in linea con la stagione, per martedì 7 Aprile sono previste anche nevicate nelle zone adiacenti gli Appennini.

Secondo le previsioni meteo del Lamma sono previste nevicate dai 400 agli 800 metri di altitudine sulla Montagna Pistoiese, Pratomagno, Casentino e Alto Mugello.

Il giorno di Pasquetta sarà caratterizzato dal sole poi da martedì piogge sulla Toscana a partire da quella settentrionale fino alle aree centrali, Firenze, Valdera, Prato e Pistoia e sugli Appennini, zone adiacenti ad essi e nevicate sotto gli 800 metri. Più sole su coste tirreniche.

C'è anche alto rischio di gelate, che potrebbero interessare anche le zone pianeggianti nelle giornate di mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 Aprile.

Via, un vero e proprio colpo di coda dell'inverno.