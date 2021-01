Torture a Sollicciano, una donna al centro dell'inchiesta

Festa nel centro storico di Lucca, in centinaia ballano in piazza senza la mascherina

Al centro delle indagini intercettazioni ambientali in carcere e video delle telecamere di sorveglianza interne. La ferma condanna della Toscana

FIRENZE — La Procura di Firenze ha svolto un'inchiesta che ipotizza torture all'interno del carcere di Sollicciano ai danni di almeno due detenuti. L'indagine coinvolge un'ispettrice di polizia penitenziaria e otto agenti. La graduata e due agenti sono stati messi agli arresti domiciliari. Tutti sono stati sospesi dal servizio e sei sono stati interdetti per un anno dai pubblici uffici e sottoposti all'obbligo di dimora.

Al centro dell'inchiesta ci sono due presunti episodi di pestaggio su un detenuto italiano e su un altro marocchino, avvenuti a due anni di distanza uno dall'altro.

Le accuse ipotizzate dalla procura sono tortura e falso ideologico in atto pubblico. I fatti risalgono agli anni compresi fra il 2018 e il 2020. Le indagini, condotte dal nucleo investigativo della stessa polizia penitenziaria, si sono avvalse anche di intercettazioni ambientali.

Sulla vicenda è intervenuta l'assessora alle politiche sociali Serena Spinelli: "Se l'ipotesi investigativa venisse confermata si tratterebbe di fatti assolutamente inaccettabili che condanniamo con la massima fermezza. La Regione Toscana seguirà con attenzione i prossimi sviluppi giudiziari e, per quanto di nostra competenza, ci impegneremo affinché le carceri toscane garantiscano una detenzione dignitosa e la riabilitazione dei detenuti, nel rispetto della Costituzione e delle norme vigenti che prevedono il recupero della persona e non la mera detenzione punitiva. Le carceri non devono essere mai luoghi di violenza e sopraffazione".