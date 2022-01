Fa strage di finestrini e tiene in scacco il rione

Il danneggiatore seriale ha scatenato il panico tra i cittadini già provati per i furti nelle auto in sosta, colpite anche 2 volte in pochi giorni

FIRENZE — Fori nei finestrini, vetri infranti e alcuni bulloni sui marciapiedi, è lo scenario descritto dai residenti di San Jacopino che hanno denunciato la presenza di un danneggiatore seriale.

Il 2022 si è aperto con una serie di danneggiamenti nei parcheggi e lungo le strade del rione del centro storico di Firenze, tra Santa Maria Novella e Novoli.

"Non solo furti sulle auto in sosta ma un vero e proprio raid mirato a danneggiare i finestrini delle auto in sosta - così lo descrive il Comitato Cittadini Attivi - ogni giorno contiamo una o più vetture parcheggiate nelle nostre vie con il finestrino in frantumi. Gli episodi si concentrano su via Ponte alle Mosse, via Toselli, via Galliano e viale Redi. Ci sono cittadini che hanno ritrovato il finestrino in frantumi per la seconda volta anche all'interno del parcheggio di un supermercato di via Galliano dove molti clienti e dipendenti hanno ritrovato la loro vettura danneggiata". "Nei pressi delle auto danneggiate sono stati trovati dei grossi bulloni metallici. Dopo la presentazione delle denunce alle forze dell'ordine - ha concluso il Comitato - i cittadini chiedono di fare luce e di trovare il danneggiatore seriale che sta seminando il panico".

Episodi analoghi sono stati segnalati anche dal Comitato Fiorentino che monitora soprattutto l'area di via Galliano, dove si trova il giardino oggetto di numerose segnalazioni a causa di bivacchi ed episodi di degrado. A subire il danneggiamento del parabrezza è stata anche l'auto del portavoce del Comitato cittadino che ha allertato le forze dell'ordine raccogliendo le segnalazioni di altri cittadini danneggiati nel vicinato.