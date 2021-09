Fridays for Future, in 5.000 in corteo per il clima

Migliaia di giovani in piazza per la manifestazione organizzata dai gruppi toscani di Firenze e Pistoia al grido di: "Ritorno al futuro"

FIRENZE — Cinquemila Fridays for Future in corteo a Firenze per lo Sciopero Globale per il Clima promosso dal movimento in tutto il mondo. A Firenze la mobilitazione è stata organizzata dai gruppi locali del capoluogo toscano e di Pistoia.

Ritrovo alle 9 e 30 con abbigliamento e cartelli colorati per dare poi il via ad un corteo per le strade del centro storico costeggiando l'Arno. Parole d'ordine della manifestazione "Ritorno al Futuro".

"Siamo costretti a tornare in piazza per chiedere alle istituzioni di agire - hanno spiegato gli organizzatori in una nota - La pandemia ha reso evidenti le contraddizioni del nostro sistema economico e sociale, costringendoci ad affrontare la realtà, ascoltare la scienza e trattare ogni situazione di emergenza come tale. Nonostante ciò la crisi climatica continua ad essere ignorata e trascurata dalla classe politica. Nessun governo - men che meno quello italiano - ha cominciato ad affrontare in modo serio i numerosi richiami ed allarmi che la comunità scientifica ci ha fornito fino ad oggi. I politici hanno tutti gli strumenti per comprendere la portata esistenziale dell’emergenza ambientale, climatica ed ecologica che stiamo affrontando".

"Se agiamo adesso - hanno aggiunto nella nota i Fridays toscani - abbiamo ancora la possibilità di arginare i danni causati dall’essere umano in tutti questi anni di produzione sfrenata e sfruttamento intensivo della natura e degli esseri umani. Perché tutto questo ancora non basta ai nostri politici per decidersi ad agire? Perché tocca ancora noi - ragazzi, studenti, lavoratori - scendere in strada e cercare di scuoterli? Questa decade è cruciale per la sopravvivenza della nostra società: le scelte che facciamo, le decisioni che prendiamo, le politiche che adottiamo saranno determinanti per il futuro delle prossime generazioni".