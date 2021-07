Vacanze toscane per Magic Johnson

L'ex stella Nba dei Lakers a passeggio per le strade dello shopping al Forte insieme alla moglie e al figlio Ej. Sono di casa da questa parti

FORTE DEI MARMI — Versilia terra dei vip. Dopo Federico Chiesa un altro sportivo ha scelto la costa versiliese per un periodo di vacanza estivo. Si tratta di Magic Johnson, 62 anni ad Agosto, ex fuoriclasse in Nba con i Los Angeles Lakers tra il 1979 e il 1991 e componente del Dream Team Usa alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992.

È stato lo stesso Johnson a raccontare della visita in Toscana dai propri profili social scrivendo di essere a fare shopping insieme alla moglie e al figlio Ej.

Magic è un amante della Versilia e della Toscana, come potete vedere negli articoli correlati è un assiduo frequentatore dei nostri territori, anche insieme all'attore Samuel Jackson.