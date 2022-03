Papa Francesco: «La guerra è una pazzia, fermatevi per favore» Papa Francesco: «La guerra è una pazzia, fermatevi per favore»

Cronaca domenica 06 marzo 2022 ore 21:15

Tir prende fuoco, chiuso un tratto dell'Aurelia

Foto di repertorio Vigili del fuoco

L'autoarticolato in fiamme si è fermato sulla carreggiata in direzione nord. Pompieri sul posto, traffico deviato per le operazioni di spengimento

GROSSETO — Nel tardo pomeriggio un tir ha preso fuoco autonomamente mentre percorreva la strada statale 1 Aurelia in direzione nord, all'altezza del chilometro 181. I vigili del fuoco accorsi sull statale hanno domato l'incendio e poi iniziato le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo. Fino alla conclusione dell'intervento dei pompieri il traffico è stato deviato, con uscita obbligaoria a Grosseto sud e possibilità di rientro a Grosseto nord. Sul posto anche la polizia stradale, i mezzi del 118 e il personale di Anas. In corso di accertamento le cause del rogo.