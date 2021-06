In Toscana solo 18 nuovi positivi, un terzo ha meno 20 anni

Ci sono anche 2 nuovi decessi per Covid ma non si registrano nuovi casi di infezione fra le persone che hanno più di 60 anni

FIRENZE — Continua a migliorare l'andamento dell'epidemia di Covid in Toscana anche se la guardia resta alta per 2 casi di contagio da variante Delta rilevati sulla costa.

Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 18 casi di Covid che corrispondono allo 0,4% dei 4.626 casi sospetti sottoposti a tampone. Aggiungendo anche i test di controllo si arriva a più di 12mila esami processati cosicchè il tasso generale di positività scende allo 0,1%.

Molto bassa l'età media dei nuovi casi di contagio, appena 31 anni. Questa la distribuzione per fasce di età: il 33% dei nuovi contagiati ha meno di 20 anni, il 28% tra 20 e 39 anni, il 39% tra 40 e 59 anni, nessuno ha più di 60 anni.

Nel bollettino regionale di oggi sono stati inseriti altri 2 decessi, 2 uomini anziani con un'età media di 76 anni che abitavano rispettivamente uno a Firenze e uno nell'aretino. Il totale delle vittime sale così a 6.864.

I guariti oggi sono 159 e raggiungono quota 235.401 (96,4% dei casi totali).

Gli attualmente positivi sono oggi 1.972, i calo del 6,8% rispetto a ieri. Quelli ricoverati sono 126 (4 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (2 in meno). Altre 1.846 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (147 in meno rispetto a ieri). Sono invece 9.404 (186 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 4.875, Nord Ovest 3.952, Sud Est 577).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (tutti confermati con tampone molecolare):

- Sono 67.444 i casi complessivi ad oggi a Firenze (6 in più rispetto a ieri), 22.597 a Prato (1 in più), 23.020 a Pistoia,

- 13.316 a Massa-Carrara (1 in più), 24.670 a Lucca (2 in più), 29.233 a Pisa (3 in più), 17.505 a Livorno,

- 22.871 ad Arezzo (3 in più), 13.872 a Siena (2 in più), 9.154 a Grosseto. Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

La Toscana si trova al 12mo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 6.658 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 7.186 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 8.825 casi per 100.000 abitanti, Pistoia con 7.916, Pisa con 7.020, quella con il tasso più basso è Grosseto con 4.189.

Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 187,1 per 100.000 residenti contro il 215,2 per 100.000 della media italiana (12° regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (277,1 per 100.000), Prato (233,2 per 100.000) e Firenze (224,6 per 100.000), il più basso a Grosseto (84,7 per 100.000).