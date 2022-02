In Toscana 29 morti per Covid, sale il contagio fra i bambini

I nuovi contagiati sono scesi a 1.680 ma quasi 600 hanno meno di vent'anni (il 37%). La fascia di età più colpita è quella fra 5 e 11 anni

FIRENZE — In questo fine inverno con l'epidemia di Covid in lentissima regressione, spicca il dato che bambini e ragazzi continuano ad essere la fascia di età più colpita.

Nel bollettino regionale di oggi i nuovi positivi sono 1.680 a fronte di 15mila tamponi ma l'età media è di soli 30 anni e 594 (quindi il 37%) ha meno di vent'anni. Il virus corre soprattutto fra bambini da 5 a 11 anni (285, pari al 17% dei nuovi contagiati di oggi).

Tabella Regione Toscana

Resta ancora elevatissimo il numero dei positivi che non sopravvivono all'infezione: oggi sono 29, 17 uomini e 12 donne con un'età media di quasi 80 anni. Relativamente alla provincia di residenza, questa la distribuzione: 9 a Firenze, 2 a Prato, 2 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 5 a Lucca, 1 a Pisa, 5 a Livorno, 3 a Arezzo. Il totale delle vittime sale a 8.666.

I guariti oggi sono 3.976 e raggiungono quota 736.501: rappresentano il 90,2% dei casi di infezione in Toscana dall'inizio della pandemia.

Gli attualmente positivi sono oggi 71.558, in calo del 3,1% rispetto a ieri. In lieve aumento i ricoverati per Covid in ospedale: oggi sono 1.193 (3 in più rispetto a ieri), di cui 85 in terapia intensiva (4 in più). Altre 70.365 persone contagiate sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (2.328 in meno rispetto a ieri).

Tabella Regione Toscana

Sono invece 21.151 (3.181 in meno rispetto a ieri) le persone in isolamento perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 8.416, Nord Ovest 8.906, Sud Est 3.829).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

Asl Toscana Centro - Sono 242.213 i casi complessivi ad oggi a Firenze (401 in più rispetto a ieri), 62.962 a Prato (95 in più), 69.282 a Pistoia (118 in più),

Asl Toscana Nord Ovest - 37.369 a Massa (81 in più), 80.817 a Lucca (199 in più), 94.105 a Pisa (171 in più), 68.229 a Livorno (220 in più),

Asl Toscana Sud Est - 72.275 ad Arezzo (162 in più), 51.234 a Siena (118 in più), 37.684 a Grosseto (115 in più).