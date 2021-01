Muore in ospedale con il Covid e il New Delhi

#IoApro, la cena (con 90 clienti) nel ristorante milanese: «La pandemia non è come ce la raccontano»

Un uomo di 68 anni è deceduto all'ospedale di Livorno dopo un ricovero durato un mese. La Asl Nord Ovest ha avviato un audit interno

LIVORNO — E' stato ricoverato circa un mese fa all'ospedale labronico per un problema ad una gamba e durante la sua permanenza si sono manifestati sia il Covid che il virus New Delhi. L'uomo, un 68enne fiorentino, è deceduto due giorni fa.

Sul fatto è intervenuta anche l'Asl Toscana Nord Ovest facendo sapere che, come da prassi in queste circostanze, è stata richiesto un audit interno, attualmente in corso.

"Dalla ricostruzione puntuale di quanto avvenuto - si legge nella nota della Asl - sarà verificato se nel corso della degenza siano venuti meno i livelli assistenziali previsti, anche dal punto di vista relazionale oltre che clinico".

"Sicuramente - continua l'Asl - le disposizioni di sicurezza dovute dalla pandemia e le molte restrizioni imposte ai familiari riducono la possibilità di sostegno affettivo e aumentano il senso di solitudine: un aspetto importante verso il quale l’Azienda sanitaria sta rivolgendo la propria attenzione grazie anche alle sollecitazioni giunte a livello regionale".

La direzione ospedaliera fa sapere di essere a disposizione dei familiari per poter confrontarsi e verificare quanto accaduto.