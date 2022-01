Botte alla compagna di fronte al bambino

Colpi di scena e beffa finale: cosa è successo in Milan-Spezia

Un brutto episodio di violenza contro una donna interrotto solo con l'arrivo dei carabinieri, aggrediti a loro volta. L'uomo è stato arrestato

LIVORNO — Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Livorno, col supporto dei militari della Stazione carabinieri di Livorno Porto, hanno arrestato un 56enne livornese per i reati di maltrattamenti in famiglia, aggravati dalla presenza di minori, di lesioni e minaccia a pubblico ufficiale.

Vittima delle violenze la compagna dell'uomo. E' stata lei stessa a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine, che sono così intervenute nella loro abitazione attorno alle 15. I carabinieri hanno messo in sicurezza la donna, visibilmente turbata, e richiesto l'intervento dei sanitari del 118. In casa, dove alcuni mobili risultavano danneggiati, i carabinieri hanno trovato sia il compagno sia il figlio della coppia, ancora minorenne.

Il 56enne ha continuato a dare in escandescenze, minacciando ancora la compagna, i carabinieri e il personale sanitario. Alla fine la donna è stata portata in ospedale per accertamenti. Mente l'uomo, una volta bloccato, è stato portato a Le Sughere.