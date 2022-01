Si accascia vicino alla farmacia, muore a 44 anni

La tragedia è avvenuta in zona Porta a Mare. L'uomo è stato soccorso da alcuni passanti e poi dal 118, ma non c'è stato niente da fare

LIVORNO — Un uomo di 44 anni è deceduto in seguito a un malore che lo ha colto per strada, questa mattina, in zona Porta a Mare.

Secondo quanto appreso il 44enne era appena uscito da una farmacia della zona quando all'improvviso si è accasciato a terra.

I primi a soccorrere l'uomo sono stati alcuni testimoni, che hanno allertato il 118, giunto sul posto con un'ambulanza e medico a bordo. Purtroppo però neanche le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari hanno potuto salvargli la vita.